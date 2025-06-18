Espanyol'un 24 yaşındaki kalecisi Joan Garcia, uzun süredir beklenen FC Barcelona transferi öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kulübüne veda etti.Garcia veda mesajında,ifadelerini kullandı.Espanyol cephesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın Joan Garcia'nın 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödediği ve bu tutarın La Liga üzerinden tahsil edildiği doğrulandı.Genç kaleci, Katalan deviyle 2031 yılına kadar sürecek 6 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.