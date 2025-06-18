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Joan Garcia, Espanyol'a veda etti!

Espanyol'un 24 yaşındaki kalecisi Joan Garcia, duygusal bir mesajla kulübüne veda etti. Barcelona, oyuncunun 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini öderken, transferin resmen açıklanması an meselesi.

calendar 18 Haziran 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Joan Garcia, Espanyol'a veda etti!
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Espanyol'un 24 yaşındaki kalecisi Joan Garcia, uzun süredir beklenen FC Barcelona transferi öncesi, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile kulübüne veda etti.

Garcia veda mesajında, "Bugün, 15 yaşından beri formasını giydiğim kulübe veda ediyorum. Bu süre boyunca her gün hem futbolcu hem insan olarak gelişmeye çalıştım. Espanyol kalesini her zaman alçakgönüllülük, emek ve gururla savundum. Bu kararı herkesin anlamasını beklemiyorum ama bilinmesini isterim ki hem kariyerim, hem kulübün iyiliği, hem ailem hem de kendim için çok düşünülmüş bir karar. Bu bir veda değil, bir dönemin kapanışı." ifadelerini kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Espanyol cephesinden yapılan açıklamada, Barcelona'nın Joan Garcia'nın 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödediği ve bu tutarın La Liga üzerinden tahsil edildiği doğrulandı.


Genç kaleci, Katalan deviyle 2031 yılına kadar sürecek 6 yıllık bir sözleşmeye imza attı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.


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