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U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımından tarihi zafer

IWBF 2025 U23 Dünya Şampiyonası'nda U23 Tekerlekli Sandalya Basketbol Milli Takımı adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 18 Haziran 2025 17:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımından tarihi zafer
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Brezilya'da düzenlenen 2025 IWBF U23 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A grubunun son maçında Brezilya'yı 69-34'lük skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde oynanan IWBF U23 Dünya Şampiyonası'nda U23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı A grubunun son maçında Brezilya'yı 69-34 yendi. Milli takım çeyrek finalde Amerika ile karşılaşacak. Karşılaşma bugün TSİ ile 23.45'de başlayacak. Brezilya maçını, Türkiye Cumhuriyeti Sao Paulo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Musa Tahsin Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar da izledi.

Brezilya maçı sonrası açıklama yapan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Musa Tahsin Doğan, "Bu galibiyet için başta teknik ekibimiz ve sporcularımız olmak üzere tüm takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterilen kararlılık ve birliktelik, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdi. Ayrıca Brezilya'da bizleri yalnız bırakmayan, her koşulda desteğini hissettiren Sao Paulo Başkonsolosumuz Özgür Uludüz'e ve ekibine içten teşekkür ediyorum. Bu başarı, ülkemiz adına önemli bir gurur vesilesidir" dedi.


Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan, "Genç millilerimizin ortaya koyduğu oyun bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Sahadaki azim, kenetlenme ve inanç örnek gösterilecek nitelikteydi. Buradaki her anımızda yanımızda olan Başkonsolosumuz Özgür Uludüz ve değerli heyetine şükranlarımızı sunuyorum. Bu anlamlı galibiyeti başta milletimize, sonra da burada bizleri coşkuyla destekleyen vatandaşlarımıza armağan ediyoruz" diye konuştu.


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