Potanın perileri, İsviçre'ye karşı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında perşembe İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, perşembe saat 20.30'da karşılaşacak.



Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.



Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.



