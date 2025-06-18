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Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak."

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Al Hilal maçı öncesi katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Haziran 2025 00:34
Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso: 'Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak.'
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Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal maçı öncesinde katıldığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARDA BU SEZON DAHA FAZLA OYNAYACAK"

Yeni sezonda Arda Güler'in daha fazla süre alacağını belirten İspanyol teknik adam Xabi Alonso: "Arda Güler bu sezon daha fazla oynayacak. Uyum zaman alır. Örneğin Luka, güçten güce ilerledi. Arda Güler, Endrick... Bunlar doğal süreçler. İkinci yıllarında daha da ilerleyecekler. Her şey doğal."
 
Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında 18 Haziran günü saat 22:00'de Al Hilal ile kozlarını paylaşacak.
 
 


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