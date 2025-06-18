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Bodrum FK'da teknik trafik

Yeni hoca arayışlarını hızlandıran Bodrum FK, Ufuk Kahraman ile temas kurdu. Ege ekibinin gündeminde Kahraman'ın yanı sıra Ertuğrul Aslan ve Bülent Uygun'un da adı geçiyor.

calendar 18 Haziran 2025 12:51
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK'da teknik trafik
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2024-25 sezonunun ikinci yarısında gösterdiği çıkış, Süper Lig'de tutunmasına yetmeyen Bodrum FK, yeni sezonun planlaması için kolları sıvadı.

1. Lig maratonu öncesi ilk olarak teknik direktörünü belirlemek isteyen yeşil-beyazlılar, Ufuk Kahraman ile temasa geçti.

Son olarak geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kahraman ile bir görüşme gerçekleştiren Ege ekibi, deneyimli hoca ile gelecek sezonun planlaması ve oyuncuların durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.


48 yaşındaki çalıştırıcıyı teknik direktör adayları arasına alan Muğla temsilcisi, ay sonuna kadar yeni hocasını belirlemek istiyor.

Geçen sezon Boluspor'un başında 19 maça çıkan 1976 doğumlu çalıştırıcı, daha önce 2022-23 sezonunda o dönem 1.Lig'de mücadele eden Altınordu'nun teknik patronluğu görevini üstlenmişti. Ufuk Kahraman Altınordu'da 2012-22 yılları arasında, Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısı olarak 3. lig ve 2. lig şampiyonluğu yaşamış. 2020-21 sezonunda İzmir ekibi ile 1. Lig Play-Off finaline kadar çıkıp, Süper Lig'in kıyısından dönmüştü.

ASLAN VE UYGUN DA GÜNDEMDE

Yeşil-beyazlıların diğer hoca adayları arasında Ertuğrul Aslan ve Bülent Uygun da bulunuyor.

Bodrum FK'nın büyük hissedarları başkan Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk'ün Antalyaspor'da görev aldığı dönemde teknik direktör Nuri Şahin'in yardımcısı olan Aslan, ilk teknik direktörlük deneyimini yeşil-beyazlılarda yaşayabilir.

Geçen sezon Borussia Dortmund'da Şahin'in yardımcısı olan Aslan, devre arasında takımdan ayrılmıştı. Bülent Uygun da son olarak geçen sezon Süper Lig'e veda eden Sivasspor'u çalıştırmıştı.


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