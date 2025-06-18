TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama!

Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki tüm hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığı belirtilerek,denildi.Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk dört maçına ilişkin hakem atamalarının da 15 Haziran'da yapıldığı vurgulayarak, "ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında dün oynanan serinin ilk maçından sonra Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepki gösterirken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu Özkan Arseven de bugün yaptığı açıklamada, federasyonla görüştüklerini ve Yener Yılmaz'ın bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağının sözünü aldıklarını söylemişti.