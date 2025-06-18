18 Haziran
M.City-Wydad
1-038'
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
20:00
18 Haziran
Stabaek-Egersund
20:00
18 Haziran
Skeid-Sogndal
20:00
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
20:00
18 Haziran
Moss-Hoedd
20:00
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
20:00
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
20:00
18 Haziran
Lyn-Raufoss
20:00
18 Haziran
Ilves-SJK
2-3
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
1-0
18 Haziran
HJK-Haka
21:00
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
21:00
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
21:00
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Potanın Perileri son periyotta yıkıldı!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 mağlup oldu.

calendar 18 Haziran 2025 19:23 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 19:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Potanın Perileri son periyotta yıkıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 FIBA Avrupa Şampiyonasında A Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ile kozlarını paylaştı.

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmada Millilerimiz, Fransa'ya 71-69 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi hücum ederek başlayan milliler, ilk çeyrekte Olcay Çakır Turgut ve McCowan'ın etkili performansıyla skor üretmekte zorlanmadı. Milli takım, Brochant'ın üst üste bulduğu üç sayılık isabetlere rağmen ilk periyodu 23-22 önde bitirdi.


Fransa, iki takımın da pota altından skor üretmeye çalıştığı ikinci periyotta Ayayi'nin kaydettiği sayılarla 17. dakikada 36-35 üstünlük yakaladı. Ay-yıldızlılar, periyodun sonlarında Sevgi Uzun ve Tilbe Şenyürek'in art arda attığı üç sayılık basketlerle devre arasına 44-36 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan milli takım, skor üstünlüğünü korumayı başardı. Fransa, periyodun sonlarında Salaun'un top kayıplarından ürettiği basketlerle skor bulsa da üç sayı çizgisinin gerisinden kötü bir yüzdeyle şut attı. Türkiye, final periyoduna 54-48 üstünlükle girdi.

Son çeyreğe iki takım da hücumda istekli başladı. Milliler, iyi savunma yaparak rakibi zor şutlara yönlendirse de Olcay Çakır Turgut'un faul problemine girmesiyle hücumda zorlandı. Hücumda sorumluluk alan Salaun, peş peşe bulduğu basketlerle takımını skora ortak etti. Fransa, bitime 2 dakika 38 saniye kala Toure'nin üç sayılık basketiyle öne geçti: 64-65. Maç boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden zorlanan Fransızlar, son iki dakikada Ayayi ile üst üste isabetler bularak skor üstünlüğünü elinde tuttu. Milli takım, son hücumdan faydalanamadı ve Fransa karşılaşmadan 71-69 galip ayrıldı.

Turnuvaya yenilgiyle başlayan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın saat 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak. Grubun diğer mücadelesinde ise Fransa ile Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Geert Jacobs (Belçika), Natasa Dragojevic (Karadağ)

Türkiye: Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 18, Sinem Ataş 3, Tilbe Şenyürek 3, McCowan 20, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun 8, Gökşen Fitik 8, Elif Bayram, Derin Erdoğan 2

Fransa: Bernies, Toure 8, Ayayi 14, Salaun 22, Rupert 10, Brochant 6, Foppossi, Badiane, Pouye, Tabdi 2, Lacan 6, Astier 3

1. Periyot: 23-22

Devre: 44-36

3. Periyot: 54-48

Beş faulle çıkan: 39.23 Salaun (Fransa)


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.