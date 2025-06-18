Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefini yüksek sesle dile getiren Göztepe, transferde iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor.
İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI
Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki milli oyuncunun ismi, Göztepe'nin transfer gündemine sürpriz bir şekilde dahil oldu.
KİRALIK HAMLESİ
Teknik direktör Stanimir Stoilov'un İrfan Can Kahveci'nin ismini yönetime verdiği ve kurmayların da sözleşmesi devam eden futbolcunun şartlarını araştırdığı ifade edildi.
Yaklaşık 8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transferde kiralama formülünü masaya yatırdığı ve temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan Milli yıldız, 3 gol, 4 asist kaydetti.
İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI
Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki milli oyuncunun ismi, Göztepe'nin transfer gündemine sürpriz bir şekilde dahil oldu.
KİRALIK HAMLESİ
Teknik direktör Stanimir Stoilov'un İrfan Can Kahveci'nin ismini yönetime verdiği ve kurmayların da sözleşmesi devam eden futbolcunun şartlarını araştırdığı ifade edildi.
Yaklaşık 8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transferde kiralama formülünü masaya yatırdığı ve temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan Milli yıldız, 3 gol, 4 asist kaydetti.
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