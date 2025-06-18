18 Haziran
M.City-Wydad
19:00
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
20:00
18 Haziran
Stabaek-Egersund
20:00
18 Haziran
Skeid-Sogndal
20:00
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
20:00
18 Haziran
Moss-Hoedd
20:00
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
20:00
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
20:00
18 Haziran
Lyn-Raufoss
20:00
18 Haziran
Ilves-SJK
17:00
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
17:00
18 Haziran
HJK-Haka
21:00
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
21:00
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
21:00
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
13:30

Göztepe'den İrfan Can Kahveci hamlesi!

Göztepe, teknik direktörleri Stanimir Stoilov'un onay vermesiyle birlikte Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için harekete geçti.

calendar 18 Haziran 2025 11:47
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: AA
Göztepe'den İrfan Can Kahveci hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefini yüksek sesle dile getiren Göztepe, transferde iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI

Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki milli oyuncunun ismi, Göztepe'nin transfer gündemine sürpriz bir şekilde dahil oldu.


KİRALIK HAMLESİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un İrfan Can Kahveci'nin ismini yönetime verdiği ve kurmayların da sözleşmesi devam eden futbolcunun şartlarını araştırdığı ifade edildi.

Yaklaşık 8 milyon Euro piyasa değerine sahip olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu nedenle sarı-kırmızılıların transferde kiralama formülünü masaya yatırdığı ve temasların önümüzdeki günlerde hız kazanabileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan Milli yıldız, 3 gol, 4 asist kaydetti. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.