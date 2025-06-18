Her açıklaması gündem olan LaVar Ball, bu kez Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla Los Angeles Clippers yönetimine seslendi.LaVar, üç oğlunun—Lonzo, LaMelo ve LiAngelo Ball—aynı takımda buluşması durumunda Clippers'ın NBA şampiyonu olabileceğini savundu.diyen Ball, Indiana Pacers'ın NBA Finalleri'ne ulaşmasını örnek göstererekifadelerini kullandı.Ball ayrıca Clippers'ın yeni salonunun Ball kardeşlerle dolup taşacağını da iddia ederek taraftarlara seslendi:Lonzo Ball, Chicago Bulls ile; LaMelo ise Charlotte Hornets ile sözleşmesi altında bulunuyor. LiAngelo ise şu an serbest durumda. Son günlerde LaMelo'nun Clippers'a takaslanabileceğine dair söylentiler de gündemde.Clippers, 2024–25 sezonunu 50 galibiyetle Batı Konferansı beşincisi olarak tamamlamış; ancak ilk turda Denver Nuggets'a elenmişti.