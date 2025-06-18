Her açıklaması gündem olan LaVar Ball, bu kez Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla Los Angeles Clippers yönetimine seslendi.
LaVar, üç oğlunun—Lonzo, LaMelo ve LiAngelo Ball—aynı takımda buluşması durumunda Clippers'ın NBA şampiyonu olabileceğini savundu.
"Hiç kimse benim üç oğlumu hızlı oynarken yenemez," diyen Ball, Indiana Pacers'ın NBA Finalleri'ne ulaşmasını örnek göstererek "Pacers gibi hızlı oyunla şampiyonluğu alırız. Oyunlarını ben böyle öğrettim. Clippers, hadi bu işi bitirelim," ifadelerini kullandı.
Ball ayrıca Clippers'ın yeni salonunun Ball kardeşlerle dolup taşacağını da iddia ederek taraftarlara seslendi:
"Yeni bir arena, yeni bir ekip. Ball kardeşler sahnede. Kim izlemez ki?"
Lonzo Ball, Chicago Bulls ile; LaMelo ise Charlotte Hornets ile sözleşmesi altında bulunuyor. LiAngelo ise şu an serbest durumda. Son günlerde LaMelo'nun Clippers'a takaslanabileceğine dair söylentiler de gündemde.
Clippers, 2024–25 sezonunu 50 galibiyetle Batı Konferansı beşincisi olarak tamamlamış; ancak ilk turda Denver Nuggets'a elenmişti.
LaVar, üç oğlunun—Lonzo, LaMelo ve LiAngelo Ball—aynı takımda buluşması durumunda Clippers'ın NBA şampiyonu olabileceğini savundu.
"Hiç kimse benim üç oğlumu hızlı oynarken yenemez," diyen Ball, Indiana Pacers'ın NBA Finalleri'ne ulaşmasını örnek göstererek "Pacers gibi hızlı oyunla şampiyonluğu alırız. Oyunlarını ben böyle öğrettim. Clippers, hadi bu işi bitirelim," ifadelerini kullandı.
Ball ayrıca Clippers'ın yeni salonunun Ball kardeşlerle dolup taşacağını da iddia ederek taraftarlara seslendi:
"Yeni bir arena, yeni bir ekip. Ball kardeşler sahnede. Kim izlemez ki?"
Lonzo Ball, Chicago Bulls ile; LaMelo ise Charlotte Hornets ile sözleşmesi altında bulunuyor. LiAngelo ise şu an serbest durumda. Son günlerde LaMelo'nun Clippers'a takaslanabileceğine dair söylentiler de gündemde.
Clippers, 2024–25 sezonunu 50 galibiyetle Batı Konferansı beşincisi olarak tamamlamış; ancak ilk turda Denver Nuggets'a elenmişti.
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