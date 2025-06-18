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Fenerbahçe, iki stoper adayını belirledi!

Yeni sezona güçlü bir savunma hattı ile başlamak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda yönünü stoper transferine döndü. Sarı lacivertli kulübün listesinde ise iki ön plana çıkıyor: Aymeric Laporte ve Tuta.

calendar 18 Haziran 2025 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, iki stoper adayını belirledi!
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Yaz transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de liste belirlenmiş durumda. Skriniar dışında listenin ilk iki sırasında Al Nassr'ın İspanyol yıldızı Aymeric Laporte ile Frankfurt'un sambacısı Tuta var.

MOURINHO ONAY VERDİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği iki isim için de ilk temaslar kuruldu. Sarı lacivertlilerin, Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Laporte'taki rakibi İspanyol ekibi Athletic Bilbao.


FENERBAHÇE'NİN LAPORTE'YE TEKLİFİ

İspanyol basını, Laporte'un maaşını ve Al-Nassr'ın istediği bonservisi Bilbao'nun karşılamasının zor olduğunu yazdı. Fenerbahçe ise oyuncuya senelik 5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.

TUTA PAZARLIĞI

Sarı lacivertliler, Tuta'da ise Frankfurt'un istediği 15 milyon euroluk bonservis bedelini tek haneli rakamlara çekmek için çalışıyor. İki isimden biri önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.

 

TUTA YENİ MACERAYA HAZIR

2019'da Brezilya ekibi Sao Paulo'dan 1 milyon 800 bin euro bedelle transfer edilen Tuta, 6 sezondur formasını giydiği Frankfurt'tan ayrılmak istiyor. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. 


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