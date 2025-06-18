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Özkan Arseven: "İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile oynadıkları karşılaşmada görev alan hakemlerin bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağını açıkladı.

calendar 18 Haziran 2025 17:52 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Özkan Arseven: 'İlgili hakem bir daha maçımızda olmayacak'
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynadıkları ilk maçı yöneten hakemlerden Yener Yılmaz'ın artık maçlarında görevlendirilemeyeceğini belirtti.

Arseven, yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlarımıza verilmeyeceğinin sözünü verdiler. Bu noktada Türkiye Basketbol Federasyonunun bu tavrını önemsiyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz."



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