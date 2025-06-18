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Samsunspor'dan Naatan Skytta harekatı

Samsunspor kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa 2. Ligi (Ligue 2) takımlarından Dunkerque forması giyen Naatan Skytta'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

calendar 18 Haziran 2025 13:16
Fotoğraf: Imago
Samsunspor'dan Naatan Skytta harekatı
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Fransa 2. Ligi (Ligue 2) takımlarından Dunkerque forması giyen Naatan Skytta'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Teknik ekibin uzun süredir takip ettiği Skytta'nın transferinde sona gelinirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

23 yaşındaki Finlandiyalı on numara, 2024-2025 sezonunda Dunkerque ile çıktığı 30 maçta 7 gol, 4 asist kaydetti. [Samsun Gazetesi] 


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