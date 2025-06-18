18 Haziran
M.City-Wydad
19:00
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
20:00
18 Haziran
Stabaek-Egersund
20:00
18 Haziran
Skeid-Sogndal
20:00
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
20:00
18 Haziran
Moss-Hoedd
20:00
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
20:00
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
20:00
18 Haziran
Lyn-Raufoss
20:00
18 Haziran
Ilves-SJK
17:00
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
17:00
18 Haziran
HJK-Haka
21:00
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
21:00
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
21:00
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
0-1

Final serisinde ikinci maç zamanı!

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisinin ikinci maçı perşembe 20.30'da oynanacak

calendar 18 Haziran 2025 15:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Final serisinde ikinci maç zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, perşembe karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, rakibini 94-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.