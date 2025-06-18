Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu.
Shakhtar Donetsk'in başına kısa süre önce teknik direktör olarak Arda Turan getirilmişti.
Beşiktaş ilk maçı kendi evinde oynayacak.
24 Temmuz: Tüpraş Stadyumu
31 Temmuz: Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumu.
BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.
Shakhtar Donetsk'in başına kısa süre önce teknik direktör olarak Arda Turan getirilmişti.
Beşiktaş ilk maçı kendi evinde oynayacak.
24 Temmuz: Tüpraş Stadyumu
31 Temmuz: Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumu.
BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.
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