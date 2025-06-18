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Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi.

calendar 18 Haziran 2025 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022'de kadroya dahil olan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek. Oyuncumuz Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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