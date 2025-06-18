New Orleans Pelicans, Indiana Pacers'tan bu yılki NBA Draft'ında 23. sırayı ve Mojave King'in haklarını alarak kadro planlamasına önemli bir hamle daha ekledi.Takas karşılığında Pacers, 2026'daki kendi birinci tur seçim hakkını geri aldı.Indiana, bu draft hakkını geçtiğimiz sezon Pascal Siakam takasında Toronto Raptors'a göndermişti. Raptors da bu hakkı Şubat ayında Brandon Ingram takası kapsamında Pelicans'a devretmişti.Pelicans, 2025 NBA Draftı'nda ayrıca 7. sıradan da seçim yapacak.2023 Draftı'nda Los Angeles Lakers tarafından 47. sıradan seçilen Mojave King, şu anda Yeni Zelanda liginde Tauranga Whai forması giyiyor. King, 2022-2024 arasında G-League'de 45 maça çıktı ancak henüz NBA'de forma giymedi.ESPN'den Bobby Marks'a göre bu takas, Indiana'ya 2025-26 sezonu için 3.2 milyon dolarlık maaş boşluğu da yaratmış oldu. Pacers'ın lüks vergisi sınırının 20 milyon dolar altında olduğu belirtiliyor.Bu hamleyle birlikte Pacers, önümüzdeki yedi yıl boyunca her yıl birinci tur seçim hakkına sahip olmuş oldu. Ayrıca potansiyel bir takasta dört birinci tur hakkı ve üç pick swap (seçim hakkı değişimi) kullanabilecek duruma geldiler.