Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
Benfica
Club Brugge
Rangers / Panathinaikos
Feyenoord
Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
Benfica
Club Brugge
Rangers / Panathinaikos
Feyenoord
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