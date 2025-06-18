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Göztepe'ye Altay Bayındır önerisi!

Göztepe'ye Manchester United'ın satış listesine koyduğu Altay Bayındır önerildi.

calendar 18 Haziran 2025 14:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye Altay Bayındır önerisi!
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Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de futbolu yöneten Sport Republic şirketine İngiliz devi Manchester United formasını giyen milli kaleci Altay Bayındır önerisinin geldiği ifade edildi.

MANU SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Manchester United'ın Aston Villa'dan ayrılan 32 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve Altay'ı gönderilecekler listesine koyduğu bildirildi. İngilizler'in Göztepeli kurmaylara Lis'in gönderilmesi durumunda Altay Bayındır'ı önerdiği ileri sürüldü.


ALTAY, AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Manchaster United'ın Göztepe'nin yanı sıra yine bazı Türk kulüpleriyle Altay transferi konusunda görüştüğü kaydedildi. Altay'ın ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve şimdilik Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

Göztepe ise geçen sezonun ikinci yarısında kötü bir performans ortaya koyan Polonyalı eldiven Mateuzs Lis konusunda kesin kararını vermedi.

Eski bir kaleci olan sportif direktör Ivan Mance'nin tatil dönüşü başkan Rasmus Ankersen ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile kaleci transferi konusunda toplantı gerçekleştireceği ve kesin kararın görüşme sonrası verileceği bildirildi. 


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