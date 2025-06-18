Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe'de futbolu yöneten Sport Republic şirketine İngiliz devi Manchester United formasını giyen milli kaleci Altay Bayındır önerisinin geldiği ifade edildi.Manchester United'ın Aston Villa'dan ayrılan 32 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ve Altay'ı gönderilecekler listesine koyduğu bildirildi. İngilizler'in Göztepeli kurmaylara Lis'in gönderilmesi durumunda Altay Bayındır'ı önerdiği ileri sürüldü.Manchaster United'ın Göztepe'nin yanı sıra yine bazı Türk kulüpleriyle Altay transferi konusunda görüştüğü kaydedildi. Altay'ın ise kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve şimdilik Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmadığı vurgulandı.Göztepe ise geçen sezonun ikinci yarısında kötü bir performans ortaya koyan Polonyalı eldiven Mateuzs Lis konusunda kesin kararını vermedi.Eski bir kaleci olan sportif direktör Ivan Mance'nin tatil dönüşü başkan Rasmus Ankersen ve teknik direktör Stanimir Stoilov ile kaleci transferi konusunda toplantı gerçekleştireceği ve kesin kararın görüşme sonrası verileceği bildirildi.