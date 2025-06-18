Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, karşılaştığı en zorlu savunmacının kim olduğu sorusuna sürpriz bir yanıt verdi.NBA'in eski yıldızı Steve Nash ile birlikte sunuculuğunu yaptığı Mind the Game podcast'inde konuşan James, kariyeri boyunca karşılaştığı sayısız elit savunmacı arasında en çok zorlandığı ismin Metta World Peace (eski adıyla Ron Artest) olduğunu açıkladı.diyen LeBron, özellikle World Peace'in Indiana forması giydiği dönemde kendisini ciddi anlamda zorladığını ifade etti.James, NBA'e adım attığı gençlik yıllarında Artest ile yaptığı fiziksel ve zihinsel mücadelelerin, profesyonel basketbola bakışını şekillendirdiğini de belirtti:NBA'de dört kez All-Defensive takıma seçilen World Peace, özellikle sertliği, pozisyon fark etmeksizin rakip yıldızları savunması ve yüksek oyun zekâsıyla tanınıyordu. James,sözleriyle o döneme duyduğu saygıyı ifade etti.