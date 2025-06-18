Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, karşılaştığı en zorlu savunmacının kim olduğu sorusuna sürpriz bir yanıt verdi.
NBA'in eski yıldızı Steve Nash ile birlikte sunuculuğunu yaptığı Mind the Game podcast'inde konuşan James, kariyeri boyunca karşılaştığı sayısız elit savunmacı arasında en çok zorlandığı ismin Metta World Peace (eski adıyla Ron Artest) olduğunu açıkladı.
"Elleri çok iyiydi, yana kaymada harikaydı, fiziksel olarak da öküz gibi güçlüydü," diyen LeBron, özellikle World Peace'in Indiana forması giydiği dönemde kendisini ciddi anlamda zorladığını ifade etti.
James, NBA'e adım attığı gençlik yıllarında Artest ile yaptığı fiziksel ve zihinsel mücadelelerin, profesyonel basketbola bakışını şekillendirdiğini de belirtti:
"Muhtemelen karşılaştığım en iyi savunmacılardan biriydi. O, bana 'İşte lig böyle bir yer' dedirtti."
NBA'de dört kez All-Defensive takıma seçilen World Peace, özellikle sertliği, pozisyon fark etmeksizin rakip yıldızları savunması ve yüksek oyun zekâsıyla tanınıyordu. James, "18 yaşında, liseden yeni çıkmış bir genç olarak üzerimde hedef varken bu sınavı yaşamak inanılmazdı" sözleriyle o döneme duyduğu saygıyı ifade etti.
NBA'in eski yıldızı Steve Nash ile birlikte sunuculuğunu yaptığı Mind the Game podcast'inde konuşan James, kariyeri boyunca karşılaştığı sayısız elit savunmacı arasında en çok zorlandığı ismin Metta World Peace (eski adıyla Ron Artest) olduğunu açıkladı.
"Elleri çok iyiydi, yana kaymada harikaydı, fiziksel olarak da öküz gibi güçlüydü," diyen LeBron, özellikle World Peace'in Indiana forması giydiği dönemde kendisini ciddi anlamda zorladığını ifade etti.
James, NBA'e adım attığı gençlik yıllarında Artest ile yaptığı fiziksel ve zihinsel mücadelelerin, profesyonel basketbola bakışını şekillendirdiğini de belirtti:
"Muhtemelen karşılaştığım en iyi savunmacılardan biriydi. O, bana 'İşte lig böyle bir yer' dedirtti."
NBA'de dört kez All-Defensive takıma seçilen World Peace, özellikle sertliği, pozisyon fark etmeksizin rakip yıldızları savunması ve yüksek oyun zekâsıyla tanınıyordu. James, "18 yaşında, liseden yeni çıkmış bir genç olarak üzerimde hedef varken bu sınavı yaşamak inanılmazdı" sözleriyle o döneme duyduğu saygıyı ifade etti.
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