Rizespor'dan orta saha hamlesi: Yohan Demoncy

İstikrarsız bir grafik çizerek beklentilerin uzağında kaldığı Süper Ligin geride kalan sezonunu son haftalarda yaptığı atakla 9. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.



Oluşturacağı daha güçlü bir kadro ile üst sıralarda yer bulup taraftarına bu kez endişeden uzak rahat bir sezon yaşatmak isteyen Yeşil-Mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi.



Rizespor, bu kapsamda Fransa Ligue 2 ekiplerinden Annecy forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yohan Demoncy için temaslara başladı.



SÜPER LİG'E GELMEYE SICAK BAKIYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziranda sona erecek olan Fransız futbolcu için ilk ciddi teklifin Çaykur Rizespor'dan geldiği belirtilirken,Türkiye ligi hakkında araştırmalara başlayan Demoncy'nin Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı, taraflar arasında görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.Geride kalan sezonda 32'si lig , 4'ü de kupada olmak üzere 36 maça çıkan deneyimli oyuncu skora da 7 gol , 6 asistlik katkı yaparken sezon boyunca 10 kez de maçın adamı seçilip üstün bir performans sergiledi. (Taka Gazete)