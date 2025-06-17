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22:00
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Monterrey-Inter
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18 Haziran
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Borussia Dortmund'dan sessiz başlangıç!

Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fluminense ile 0-0 berabere kaldı.

calendar 17 Haziran 2025 20:57
Fotoğraf: AA
Borussia Dortmund'dan sessiz başlangıç!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Brezilya Ligi ekibi Fluminense karşı karşıya geldi. New York'daki Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham oyuna 59. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı.

Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.


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