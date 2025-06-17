Borussia Dortmund'dan sessiz başlangıç!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Brezilya Ligi ekibi Fluminense karşı karşıya geldi. New York'daki Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı
Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham oyuna 59. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı.
Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.
Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham oyuna 59. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı.
Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.
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