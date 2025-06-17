Borussia Dortmund'dan sessiz başlangıç!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Brezilya Ligi ekibi Fluminense karşı karşıya geldi. New York'daki Metlife Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı



Borussia Dortmund'un yeni transferi Jobe Bellingham oyuna 59. dakikada dahil oldu.



Bu sonuçla Borussia Dortmund ve Fluminense, gruba 1 puanla başladı.



Borussia Dortmund bir sonraki maçında Mamelodi ile, Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.



