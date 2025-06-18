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Spurs, Durant takasından ziyade gençleri etrafına yapılanmaya odaklı

San Antonio Spurs yönetimi, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i takasla kadrosuna katmaktan ziyade geleceği teminat altına alacak uzun vadeli bir vizyonla hareket ediyor.

calendar 18 Haziran 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Spurs, Durant takasından ziyade gençleri etrafına yapılanmaya odaklı
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San Antonio Spurs yönetimi, Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'i takasla kadrosuna katmaktan ziyade geleceği teminat altına alacak uzun vadeli bir vizyonla hareket ediyor.

Takımın genç yıldızları Victor Wembanyama (21) ve Dylan Harper (19) üzerine kurulan yeni dönemde Spurs, potansiyelini maksimuma çıkarmaya odaklanmış durumda.

ESPN'den Shams Charania'ya göre Spurs yönetimi, "yakın zamanda büyük bir takas için" tüm değerli varlıklarını elde tutma stratejisini benimsiyor. Charania, "Zamanın kendi lehlerine işlediğine inanıyorlar" diyerek kulübün sabırlı ve stratejik yaklaşımını özetledi.


GM Brian Wright ve koç Mitch Johnson'ın, efsanevi Spurs dönemi yöneticileri RC Buford ve Gregg Popovich'in modelini örnek aldığı belirtiliyor. Bu model, geleceğe yönelik yüksek potansiyele sahip oyuncuları biriktirip doğru zaman geldiğinde hamle yapmak üzerine kurulu.

Durant gibi yıldızlara ilgi olduğu kabul edilse de, Spurs cephesi "zamana uymayan" hiçbir adıma sıcak bakmıyor.

Charania, "Durant'e ilgileri var ama diğer takımlar çok daha agresif teklifler sunuyor" diyerek Spurs'ün bilinçli geri duruşunu vurguladı.


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