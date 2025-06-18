Galatasaray'ın kaleci için B planı devrede

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama alma adına Marc-Andre ter Stegen'i ilk hedef olarak belirlemişti.



Barcelona'nın gözden çıkardığı Alman file bekçisi yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını öne sürüp, Cimbom'dan 2 yıl için 20 milyon Euro istedi. 33 yaşındaki kaleci kiralık gelmeye de sıcak bakmıyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Djordje Petrovic listenin ilk sırasında.



DAHA ÖNCE YAPILAN TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ



Daha önce Chelsea'ye yapılan 5 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif reddedilmişti.



GALATASARAY, TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Sarı kırmızılılar rakamları 2.5'er milyon Euro yükseltti. Gelecek yanıtı beklemeye başlayan sarı-kırmızılılar kaleci transferini kısa sürede bitirmek istiyor.