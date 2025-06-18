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Galatasaray'ın kaleci için B planı devrede

Marc Andre ter Stegen'in sürekli fikir değiştirip, fiyat artırması üzerine Galatasaray, 25 yaşındaki Sırp kaleci Djordje Petrovic için Chelsea'ye yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yükseltti.

calendar 18 Haziran 2025 11:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın kaleci için B planı devrede
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Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi sağlama alma adına Marc-Andre ter Stegen'i ilk hedef olarak belirlemişti.

Barcelona'nın gözden çıkardığı Alman file bekçisi yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını öne sürüp, Cimbom'dan 2 yıl için 20 milyon Euro istedi. 33 yaşındaki kaleci kiralık gelmeye de sıcak bakmıyor. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar yeni arayışa başladı. Djordje Petrovic listenin ilk sırasında.

DAHA ÖNCE YAPILAN TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce Chelsea'ye yapılan 5 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif reddedilmişti.

GALATASARAY, TEKLİFİ YÜKSELTTİ



Sarı kırmızılılar rakamları 2.5'er milyon Euro yükseltti. Gelecek yanıtı beklemeye başlayan sarı-kırmızılılar kaleci transferini kısa sürede bitirmek istiyor. 


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