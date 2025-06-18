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Beşiktaş Yöneticisinden Avrupa Ligi açıklaması: "Hedefimiz grup aşaması"

Beşiktaşlı yönetici Orhan Özalp, UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı: "28 Haziran'da antrenmanlara başlıyoruz, Solskjaer ve başkanımız kadronun omurgasını oluşturuyor. Hedef grup aşaması."

calendar 18 Haziran 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 15:11
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Yöneticisinden Avrupa Ligi açıklaması: 'Hedefimiz grup aşaması'
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından kulübün hedefleri ve hazırlıkları hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Özalp, yoğun bir kadro planlaması süreci yürüttüklerini ve hedeflerinin grup aşamasına kalmak olduğunu belirtti.

"28 HAZİRAN'DA SAHAYA İNİYORUZ"

Orhan Özalp, siyah-beyazlıların sezon öncesi programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Avrupa Ligi eleme kuraları camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. 28 Haziran'da Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarımıza başlayacağız. 4 Temmuz'da ise Avusturya kampımıza geçeceğiz ve bu kamp yaklaşık iki hafta sürecek."


"SOLSKJAER İLE OMURGA KURULUYOR"

Transfer çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayan Özalp, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Başkan Serdal Adalı'nın sürecin başında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kadro planlaması konusunda hem başkanımız hem de hocamız tarafından çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hocamız çok tecrübeli bir isim ve arkasında büyük bir scout ekibimiz var. Ekibimizle birlikte Beşiktaş'ın geleceğini oluşturacak bir yapı içerisindeyiz."

AVRUPA'DA NE YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK

Geçtiğimiz sezonki Lyon ve Bilbao karşılaşmalarını hatırlatan Özalp, Avrupa arenasında güçlü bir takım olabileceklerinin sinyallerini verdiklerini söyledi:

"En büyük amacımız ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına kalmak. Lyon ve Bilbao maçlarında neler yapabileceğimizi gösterdik. Hazırlık sürecimiz de bu hedef doğrultusunda ilerliyor."


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