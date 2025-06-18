Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'un sağ baldırında zorlanma şüphesi bulunuyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, yıldız oyuncunun sakatlığının ciddiyetini belirlemek amacıyla MRI çekileceği bildirildi.Charania, ESPN ekranlarında Malika Andrews'a yaptığı açıklamada, "ifadelerini kullandı.İki kez All-Star seçilen Haliburton'un, serinin ikinci maçından sonra sahada aksayarak yürüdüğü ve basın toplantısında da gözle görülür şekilde zorlandığı belirtildi. Fieldhouse Files'tan Scott Agness'in aktardığına göre, oyuncu maç sonrası kürsüye çıkarken de belirgin şekilde topallıyordu.Forbes'tan Tony East'e göre, Haliburton üçüncü maç öncesi yaptığı açıklamada kendinihissettiğini söylese deyaşadığını da itiraf etmişti.Serinin beşinci maçının ilk çeyreğinde sakatlığını tekrar tetikleyen Haliburton, kısa bir süre oyunu terk etti ancak ikinci çeyreğin başında bacağı sargılı halde sahaya döndü.120-109'luk Thunder yenilgisine 34 dakikada yalnızca serbest atışlardan bulduğu 4 sayıyla katkı verebilen Haliburton, kariyerindeki en düşük play-off skorunu tekrarladı. Maçı 6 ribaund ve 7 asistle tamamladı.Karşılaşma sonrası açıklama yapan Haliburton,dedi ve şunlar ekledi:Pacers, seride elenmemek için altıncı maça Perşembe günü TSİ 03.30'da çıkacak.