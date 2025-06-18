18 Haziran
M.City-Wydad
19:00
18 Haziran
Real Madrid-Al Hilal
22:00
19 Haziran
Pachuca-RB Salzburg
01:00
19 Haziran
Al-Ain-Juventus
04:00
18 Haziran
Ranheim-Start
20:00
18 Haziran
Stabaek-Egersund
20:00
18 Haziran
Skeid-Sogndal
20:00
18 Haziran
Odds Ballklubb-Mjoendalen
20:00
18 Haziran
Moss-Hoedd
20:00
18 Haziran
Lillestroem-Aasane
20:00
18 Haziran
Kongsvinger-Aalesund
20:00
18 Haziran
Lyn-Raufoss
20:00
18 Haziran
Ilves-SJK
17:00
18 Haziran
IFK Mariehamn-KuPS Kuopio
17:00
18 Haziran
HJK-Haka
21:00
18 Haziran
VPS-IF Gnistan
21:00
18 Haziran
FF Jaro-Oulu
21:00
18 Haziran
Jeju SK-Gwangju
13:30

Haliburton'ın baldırına MR çekilecek, ciddiyeti bilinmiyor

Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'un sağ baldırında zorlanma şüphesi bulunuyor.

calendar 18 Haziran 2025 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Haliburton'ın baldırına MR çekilecek, ciddiyeti bilinmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'un sağ baldırında zorlanma şüphesi bulunuyor.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, yıldız oyuncunun sakatlığının ciddiyetini belirlemek amacıyla MRI çekileceği bildirildi.

Charania, ESPN ekranlarında Malika Andrews'a yaptığı açıklamada, "Eğer bu sakatlık normal sezon ya da ilk turda yaşanmış olsaydı, Haliburton'un oynamaya devam etmeyeceğine dair ciddi şüpheler olurdu" ifadelerini kullandı.

İki kez All-Star seçilen Haliburton'un, serinin ikinci maçından sonra sahada aksayarak yürüdüğü ve basın toplantısında da gözle görülür şekilde zorlandığı belirtildi. Fieldhouse Files'tan Scott Agness'in aktardığına göre, oyuncu maç sonrası kürsüye çıkarken de belirgin şekilde topallıyordu.


Forbes'tan Tony East'e göre, Haliburton üçüncü maç öncesi yaptığı açıklamada kendini "iyi" hissettiğini söylese de "alt bacakta bir sıkıntı" yaşadığını da itiraf etmişti.

Serinin beşinci maçının ilk çeyreğinde sakatlığını tekrar tetikleyen Haliburton, kısa bir süre oyunu terk etti ancak ikinci çeyreğin başında bacağı sargılı halde sahaya döndü.

120-109'luk Thunder yenilgisine 34 dakikada yalnızca serbest atışlardan bulduğu 4 sayıyla katkı verebilen Haliburton, kariyerindeki en düşük play-off skorunu tekrarladı. Maçı 6 ribaund ve 7 asistle tamamladı.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Haliburton, "NBA Finalleri'ndeyiz. Tüm hayatım boyunca bu an için çalıştım. Takımıma yardımcı olmak için sahada olmak istiyorum" dedi ve şunlar ekledi:

"Oynayamayacak kadar kötü değildim. Ama oynama fikrinden vazgeçmedim. Yürüyebiliyorsam oynarım. Teknik ekip de bunun farkında. Şimdi altıncı maça hazırlanmalıyız."

Pacers, seride elenmemek için altıncı maça Perşembe günü TSİ 03.30'da çıkacak.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.