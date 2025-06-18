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Murray: "Pelicans'tan asla destek görmedim"

New Orleans Pelicans'ın geçen sezonki yıldız transferi Dejounte Murray, organizasyonda geçirdiği tek yılı ağır sözlerle eleştirdi.

calendar 18 Haziran 2025 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Murray: 'Pelicans'tan asla destek görmedim'
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New Orleans Pelicans'ın geçen sezonki yıldız transferi Dejounte Murray, organizasyonda geçirdiği tek yılı ağır sözlerle eleştirdi.

The Pivot Podcast'e konuk olan 28 yaşındaki oyuncu, hem kişisel hem de profesyonel anlamda en zor dönemlerinden birini yaşarken kulüpten yeterli desteği alamadığını söyledi.

"Elim kırılmıştı, rehabilitasyon sürecindeydim. Annem felç geçirdi, bir kuzenim öldürüldü, amcam doz aşımından hayatını kaybetti. Bu sırada takımdan ne saha süresi, ne antrenman zamanı, ne de ağırlık çalışması konusunda yeterli destek görebildim," diyen Murray, yaşadığı zorlukları özetledi.


Murray, 6 Temmuz 2024'te Dyson Daniels, Larry Nance Jr., E.J. Liddell, Cody Zeller (sign-and-trade) ve iki gelecekteki ilk tur draft hakkı karşılığında Pelicans'a takaslanmıştı. Ancak 31 maçta 17.5 sayı, 6.5 ribaund, 7.4 asist ve 2 top çalma ortalamaları yakalayan Murray, 31 Ocak'ta yaşadığı aşil tendonu sakatlığıyla sezonu kapatmıştı.

Pelicans, 2024–25 sezonunu 21 galibiyet ve 61 mağlubiyetle Batı Konferansı 14'üncüsü olarak tamamladı.


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