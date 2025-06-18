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Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş, Onur Bulut ile yollarını ayırıyor. Oyuncu Başakşehir'e transfer olacak.

calendar 18 Haziran 2025 15:23 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 16:39
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar ayrılıyor!
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Beşiktaş, 2022/23 sezonunda transfer ettiği Onur Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Başakşehir, Onur Bulut'u transfer edecek.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Onur Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı. Transfer 325 bin Euro karşılığında gerçekleşecek.

"3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Onur Bulut ile ilgili konuşan Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ,"Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dostumla görüştük. Onur Bulut için anlaştık ve hayırlı olsun dedik. Yarın sağlık kontrolünden geçip Başakşehir'e imza atacak. Hem santrfor hem orta sahada 2-3 önemli transfer daha geliyor. 1 haftaya kadar transferlerimizi tamamlamak istiyoruz. 3 transfer daha yapacağız." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
 
Beşiktaş ile 75 maça çıkan Onur Bulut, 1 gol, 5 asist kaydetti. Siyah-beyazlılar ile geçirdiği 3 sezonda 2 kupa kazandı. 

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