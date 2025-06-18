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Galatasaray forma göğüs sponsorunu ve gelirini açıkladı

Galatasaray'ın yeni forma göğüs sponsoru Pasifik Holding oldu. Açıklamada kazanılacak gelirler de duyuruldu.

calendar 18 Haziran 2025 19:18
Galatasaray forma göğüs sponsorunu ve gelirini açıkladı
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Galatasaray, erkek futbol takımı göğüs kısmında 10 milyon dolar + KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalandığını KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Pasifik Holding, Futbol A Takımımızın forma göğüs sponsoru oldu.

Türk sporunun öncüsü Galatasaray; gayrimenkulden enerjiye, lojistikten teknolojiye birçok alanda yaptığı vizyoner yatırımlar ile ülkemizin önde gelen holdinglerinden Pasifik Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor."


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