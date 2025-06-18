Beşiktaş, Casemiro'yu istiyor!

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, orta saha bölgesi için yıldız bir isme yöneldi.
İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın planlamada düşünmediği Casemiro'yu transfer etmek istiyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi arzuladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Ruben Amorim'in organizasyonu arasında yer almıyor.
Bu sezon 42 karşılaşmada süre alan Casemiro 5 gol ve 3 asist kaydetti. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor
DEPAY DA GÜNDEMDE
Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın ismi de Siyah-Beyazlılar ile anılıyor. 31 yaşındaki yıldız golcünün sözleşmesinde; Avrupa takımları için 10 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 10 asist kaydetti.
İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın planlamada düşünmediği Casemiro'yu transfer etmek istiyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kadrosunda görmeyi arzuladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Ruben Amorim'in organizasyonu arasında yer almıyor.
Bu sezon 42 karşılaşmada süre alan Casemiro 5 gol ve 3 asist kaydetti. Piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor
DEPAY DA GÜNDEMDE
Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın ismi de Siyah-Beyazlılar ile anılıyor. 31 yaşındaki yıldız golcünün sözleşmesinde; Avrupa takımları için 10 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunuyor. Bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 10 asist kaydetti.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...