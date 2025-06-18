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Bodrum FK'de yeni dönem başlıyor

Tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'den düşen Bodrum FK'de yeni bir dönem başlıyor.

calendar 18 Haziran 2025 16:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'de yeni dönem başlıyor
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e tek sezonda veda eden Bodrum Futbol Kulübü, tekrar 1'inci Lig'de yer alacağı yeni sezon öncesi yol haritasını belirledi.

Yeşil-beyazlı takım küme düştükten sonra yönetim toplanarak değerlendirmelerde bulundu. Sözleşmeleri biten Celustka ve Bardhi'nin ayrıldığı Bodrum FK'da 1'inci Lig'deki biri 22 yaş ve altında 8 yabancı kuralı nedeniyle Puşcaş, Okita, Haqi Osman ve Herelle'nin ilk etapta ayrılacak yabancılar olduğu iddia edildi. Bodrum FK'nın temmuz ayının ilk haftasında Düzce Topuk Yaylası'nda kampa girmeyi planladığı öğrenildi.

ERTUĞRUL ARSLAN GELİYOR


Küme düştükten sonra teknik direktör Jose Morais'in ayrıldığı Bodrum FK takımı Ertuğrul Arslan'a emanet etmeyi değerlendiriyor. Futbolculuk yıllarının ardından Antalyaspor'da altyapı antrenörlüğü ve A takımda yardımcı antrenörlük yapan 45 yaşındaki Arslan, Antalya'da beraber çalıştığı Nuri Şahin'in Alman devi Borussia Dortmund'ta da yardımcılığını üstlendi. Yönetimin önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Bodrum FK'nın transferde hücum hattında ise önceliği tecrübeli yerli oyunculara vereceği öğrenildi. 


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