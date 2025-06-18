Milwaukee Bucks koçu Doc Rivers, takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili artan spekülasyonlara net bir yanıt verdi.The Bill Simmons Podcast'te konuşan deneyimli çalıştırıcı, Antetokounmpo'nun takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını savundu.diyen Rivers,ifadelerini kullandı.Boston Celtics'te görev yaptığı dönemde Rajon Rondo hakkında çıkan asılsız takas dedikodularını hatırlatan Rivers, Antetokounmpo'nun da benzer şekilde yersiz spekülasyonların merkezinde olduğunu söyledi.Rivers, Giannis'in Steph Curry gibi tek takımla özdeşleşen bir süperstar olabileceğini belirterek,dedi.Giannis, 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme altında. 2027-28 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.Ancak Shams Charania'nın geçtiğimiz hafta Pat McAfee Show'da aktardığına göre, Antetokounmpo şu anve farklı kadroların videolarını izliyor.Henüz resmi bir takas talebi bulunmasa da, Bucks'ın üç yıldır üst üste ilk turda elenmesi, yıldız oyuncunun geleceğe dair soru işaretleri taşımasına neden oluyor.Damian Lillard'ın 2025-26 sezonunun başında sahalardan uzak kalması ve takımın elindeki sınırlı takas varlıkları, Milwaukee'nin önümüzdeki sezon için zorlayıcı bir süreçle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.Brook Lopez, Bobby Portis ve Gary Trent Jr. gibi isimlerin durumu da kadronun nasıl şekilleneceği açısından belirleyici olacak.Antetokounmpo, geçtiğimiz sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamlayarak ligin en dominant isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.