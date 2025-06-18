Phoenix Suns'ın yıldız ismi Kevin Durant hakkında çarpıcı bir yorum, isminin sıkça geçtiği takas dedikodularını daha da alevlendirdi.İsmi açıklanmayan bir NBA scout'ı, Durant'in artık bir takım lideri olamayacağını ve asıl hedefin ticari getiriler olduğunu ileri sürdü.diyen scout, Durant'in takımlarını artıkgötürecek bir oyuncu olmadığını belirtti.15 kez All-Star seçilen Durant, geçen sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları tutturdu. Ancak 2021-22 sezonundan bu yana düşen performansı ve playoff başarısızlıkları, kariyerinin son döneminde soru işaretleri yaratıyor.Suns, Durant'i 2023 yılında Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, dört ilk tur draft hakkı ve 2028 pick swap karşılığında Brooklyn'den almıştı. Ancak o günden bu yana istenilen takım başarısı elde edilemedi. Suns'ın bu yaz Durant için benzer bir değer talep ettiği ancak ilgililerin büyük kısmının bu bedele sıcak bakmadığı ifade ediliyor.