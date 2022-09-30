Hakan Çalhanoğlu Roma maçına hazır

Sakatlığı nedeniyle Mill Takımımızın Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynadığı maçların kadrosuna alınmayan Hakan Çalhanoğlu, takımla idmanlara başladı.
Sol dizinden yaşadığı problem nedeniyle tedavi olan Hakan Çalhanoğlu, Roma ile oynayacakları karşılaşma öncesinde takıma çalışmalara başladı. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin görev vermesi halinde Çalhanoğlu'nun maçta forma giyebileceği kaydedildi.
Bu sezon Inter formasıyla 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Sol dizinden yaşadığı problem nedeniyle tedavi olan Hakan Çalhanoğlu, Roma ile oynayacakları karşılaşma öncesinde takıma çalışmalara başladı. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin görev vermesi halinde Çalhanoğlu'nun maçta forma giyebileceği kaydedildi.
Bu sezon Inter formasıyla 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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