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Gyökeres'ten ayrılık için geri sayım

Sporting'le yaşadığı transfer krizinde rest çekmeye hazırlanan Viktor Gyökeres, takımdan ayrılmak için sezon öncesi antrenmanlara çıkmamayı düşünüyor.

calendar 24 Haziran 2025 18:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 18:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gyökeres'ten ayrılık için geri sayım
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Sporting Lizbon'un golcüsü Viktor Gyökeres, yaz transfer döneminde kulüpten ayrılmak adına radikal bir adım atabilir.

A Bola'nın haberine göre İsveçli yıldız, transfer sürecindeki belirsizlik nedeniyle kulübün sezon öncesi hazırlıklarına katılmamayı düşünüyor.

BEKLENTİ 80 MİLYON EURO

27 yaşındaki oyuncunun menajeri Hasan Cetinkaya, kulübün daha önce söz verdiği gibi 60 milyon euroya satış yapılması gerektiğini savunurken, Sporting cephesi ise 80 milyon euro talep ediyor.

MADDE 100 MİLYON EURO


100 milyon euroluk serbest kalma bedeline rağmen, oyuncunun Arsenal ve Juventus başta olmak üzere birçok kulübün hedefinde olduğu biliniyor. Gyökeres, Sporting formasıyla iki sezonda 102 maçta 97 gol ve 28 asistle kulüp tarihine geçti.


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