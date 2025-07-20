BONUSLAR SORUN OLDU

"BİZE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

GYOKERES'İN PERFORMANSI

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi Viktor Gyökeres.Gyökeres'in adı sık sık Avrupa kulüpleri ile anılıyor. En güçlü aday ise Arsenal.Oyuncunun transferi için Arsenal ve Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor, ancak Sporting başkanı Frederico Varandas transferi yokuşa sürüyor.Maisfutebol'un haberine göre, Gyökeres'in babası, transferin gerçekleşeceğine dair inancını yitirdi ve cuma gecesi göz yaşlarına boğuldu.Arsenal ile Sporting arasındaki bu gerilimi yaratan kısım ise bonuslar.İngiliz ekibi bonusların 5 milyon euro değerinde olmasını isterken Sporting cephesi ise 10 milyon euro'da diretiyor.Gyökeres'in menajeri Hasan Çetinkaya'nın transferin önünü açmak için kendi payından feragat ettiği de edinilen bilgilerden.Portekiz ekibi, Gyökeres'in babasının ağlamasının bir strateji olduğunu, ve kendilerine baskı kurmak istediklerini düşünüyor.Gyökeres'in Sporting Lizbon ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor, ancak Gyökeres neredeyse 1 haftadır Sporting ile antrenmanlara çıkmıyor.Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist sevinci yaşadı