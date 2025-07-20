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Norwich City-FC Volendam
1-1
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E.Braunschweig-Holstein Kiel
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Bournemouth-Bristol City
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Schalke 04-FC Twente
0-0
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NAC Breda-Olympiakos
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Ajax-KV Mechelen
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Gyökeres'in babası gözyaşlarına boğuldu

Arsenal'in Sporting'ten kadrosuna katmak istediği, ancak kulüplerin anlaşmaya varamaması nedeni ile transferi belli olmayan Victor Gyökeres'in babası umudunu kaybetti ve göz yaşlarına boğuldu.

calendar 20 Temmuz 2025 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2025 00:13
Fotoğraf: Imago
Gyökeres'in babası gözyaşlarına boğuldu
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Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi Viktor Gyökeres.

Gyökeres'in adı sık sık Avrupa kulüpleri ile anılıyor. En güçlü aday ise Arsenal.

Oyuncunun transferi için Arsenal ve Sporting Lizbon arasındaki görüşmeler devam ediyor, ancak Sporting başkanı Frederico Varandas transferi yokuşa sürüyor.


Maisfutebol'un haberine göre, Gyökeres'in babası, transferin gerçekleşeceğine dair inancını yitirdi ve cuma gecesi göz yaşlarına boğuldu.

BONUSLAR SORUN OLDU

Arsenal ile Sporting arasındaki bu gerilimi yaratan kısım ise bonuslar.

İngiliz ekibi bonusların 5 milyon euro değerinde olmasını isterken Sporting cephesi ise 10 milyon euro'da diretiyor.

Gyökeres'in menajeri Hasan Çetinkaya'nın transferin önünü açmak için kendi payından feragat ettiği de edinilen bilgilerden.

"BİZE BASKI KURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Portekiz ekibi, Gyökeres'in babasının ağlamasının bir strateji olduğunu, ve kendilerine baskı kurmak istediklerini düşünüyor.

Gyökeres'in Sporting Lizbon ile 3 sezon daha sözleşmesi bulunuyor, ancak Gyökeres neredeyse 1 haftadır Sporting ile antrenmanlara çıkmıyor.

GYOKERES'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 52 maça çıkan Gyökeres, 54 gol attı ve 13 asist sevinci yaşadı

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