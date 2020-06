📺 TV'DE BUGÜN: ŞİFRESİZ MAÇ! TIKLAYIN



Son maçın 9 Mart'ta oynandığı Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle verilen ara, seyircisiz oynanacak iki maçla sona eriyor. Sporx iddaa ekibi Premier Lig karşılaşmalarını ve Almanya Ligi ile İspanya Ligi mücadelelerini sizler için değerlendirdi. İşte günün iddaa bankoları...İngiltere Premier Lig'de Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ama verilen Premier Lig, bu karşılaşmayla yeniden start alacak. Ara öncesinde son 4 maçını kaybeden Aston Villa, ateş hattında ve kazanarak yeni, umutlu bir başlangıç için sahaya çıkacak. Kazanması halinde 46 puana yükselecek olan Sheffield United, Manchester United'ı geçerek 5. sıraya yükselecek. Sheffield United için bu tablo rüya gibi olacak. İki takımında hedefleri ve hayalleri var. Bu da bizlere karşılıklı goller izletecektir.Reina; Guilbert, Engels, Mings, Targett; McGinn, Hourihane, Douglas Luiz; Al Ghazi, Samatta, GrealishHenderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McBurnie:İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Ara öncesi ezeli rakibi Manchester United kaybeden Manchester City, uzun sürecin ardından Arsenal ile mücadele edecek. Pep Guardiola'nın ekibi bu maçı kazanması halinde lider Liverpool ile arasındaki farkı 22 puana düşürecek. Manchester City için şampiyonluk hayal ama 10'da 10 yaparak sezonu bitirmeleri prestij olacaktır. Bir şekilde ilk 5'e girmek isteyen Arsenal de bu maçı kazanarak Avrupa kupaları umudunu diri tutmayı hedefliyor. Ancak Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Mikel Arteta'nın takımıyla bir sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Manchester City rahat bir oyun ve farklı bir skorla galibiyete ulaşacaktır.Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Foden, Rodri, De Bruyne; Sane, Aguero, Sterling.Leno; Bellerin, Luiz, Sokratis, Tierney; Ozil, Xhaka, Ceballos; Pele, Aubameyang, Martinelli.İtalya Kupası'nda Napoli ile Juventus kozlarını paylaşacak. Ligde 6. sırada olan Napol, Juventus'u yenerek hem güçlü rakibinden kupayı almak, hem de UEFA Avrupa Ligi biletini doğrudan cebine koymak istiyor. İtalya'nın kadro kalitesi olarak açık ara en iyi olan Juventus ise çok büyük ihtimalle ligde şampiyon olacak ama kupayı da alarak sezonu çifte zaferle noktalamak istiyorlar. Ligde ilk yarı Juventus, Napoli'yi 4-3 yenerken, ikinci maçta da 2-1 Napoli kazanmıştı. Ancak bu kez gollü bir maç beklemiyorum. Kupa finalinde iki takım savunmacıları ön plana çıkacaktır.Karşılaşma için ilk yarı 0 ve 2,5 Alt seçeneklerini kuponlarımızda değerlendirebiliriz. Skor olarak 1-0'lık Juventus galibiyeti bekliyorum.Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, InsigneBuffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, DybalaAlmanya Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Schalke karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Herta Berlin'i deplasmanda 4-1 gibi bir skorla deviren Eintracht Frankfurt adeta gövde gösterisi yaptı. Son 4 haftada 3 galibiyet alarak dikkatleri çeken Eintracht Frankfurt, Schalke maçına da favori olarak çıkacak. Hafta sonu Leverkusen ile berabere kaldığı maçta Ozan Kabak, Can Bozdogan, Ahmed Kutucu, Levent Mercan gibi isimlerle oynayan Schalke genç jenerasyonuyla önümüzdeki yıllara damga vurabilir. Ancak şu an sahada işler yolunda gitmiyor. 17 Ocak'tan beri galibiyet alamayan Schalke, Eintracht Frankfurt'tan puan alamaz. Ev sahibi galibiyetini ve 2,5 Üst seçeneklerini kuponlarda işaretleyebiliriz.Trapp; Abraham, Hinteregger, Ndicka; Costa, Kohr, Rode, Kostic; Kamada; Dost, SilvaNubel; Kenny, Oczipka, Ozan Kabak, Miranda; Boujellab, Schopf, McKennie, Can Bozdogan; Ahmed Kutucu, GregoritschLeipzig, Düsseldorf karşısından galibiyetle ayrılırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek. Düsseldorf ise şu anda tam anlamıyla ateş hattında ve play-out barajında yer alıyor.Leipzig'te Kampl, Nkunku, Sabitzer, Werner, Schick 5'lisi Düsseldorf'a karşı sahada olacak ve takımda da ciddi bir eksik bulunmuyor.Leipzig maçın olağan favorisi durumunda ancak Düsseldorf'un puana ihtiyacının olması biraz da olsa hücum yönlü performansın oluşmasını sağlayacaktır, en azından öyle olmak zorunda..Düsseldorf'un Leipzig karşısında skor yapabileceğini öngörerek 1.62'lik orandan Karşılıklı Gol Var tercihini öneriyorum.Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann, Halstenberg; Kampl, Nkunku, Sabitzer, Olmo; Werner, SchickKastenmeier; Kaan Ayhan, Hoffmann, Zanka; Zimmermann, Bodzek, Stoger, Berisha, Thommy; Kenan Karaman, HenningsBundesliga'da iddiası kalmayan ve Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen Dortmund bu hafta Mainz'i konuk edecek. Dortmund karşılaşmanın olağan favorisi ancak daha önceki haftalarda söylediğim gibi; Dortmund'u "garanti" sayılabilecek kuponlardan uzak tutmakta fayda var.Dortmund'da Thomas Delaney ve Marco Reus yok; Sancho ve Haaland'ın Mainz karşısında 11'de başlaması bekleniyor.Mainz cephesinde ise geçtiğimiz hafta Augsburg karşısında alınan 1-0'lık yenilgi büyük bir şok etkisi yarattı. Takım şu anda küme düşme hattının sınır çizgisinde yer alıyor. Bu tarz şok mağlubiyetler her zaman bir sonraki maçlar için patlayıcı güç oluşturabilir.Dortmund maçın net favorisi ancak, Mainz'in skor bulacağını düşünüyorum; 1.55'ten Karşılıklı Gol Var tercihini değerlendirebilirsinizBurki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro; Brandt, Sancho; HaalandMuller; Brosinski, Niakhate, St. Juste, Baku; Onisiwo, Latza, Kunde, Oztunali; Quaison; MatetaReal Valladolid, pandemi nedeniyle verilen zorunlu ara sonrası deplasmanda Leganes'i 2-1'lik skorla mağlup etti. Celta Vigo ise kümede kalma adına en büyük kozu olan iç sahasında, Villarreal'e 1-0 kaybetti.Bu maç 6 puanlık bir maç! Valladolid 14. sırada, Celta Vigo ise 17. Valladolid kazanırsa kümede kalma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Celta Vigo ise kazanırsa biraz olsun nefes alacak. Valladolid'in kaybetme kredisi var ancak Celta'nın pek yok. Uzun süre kilitlenmiş bir maç izleyebiliriz. Zira, Celta'nın wson 10 maçının 8'inde de 2.5 gol barajı geçilmedi. Son 3 maçında da gol atamayan Celta karşısında Valladolid, rakibine oranla nispeten daha kaliteli olan savunmasıyla beraberliği cepte tutup rakip savunmanın hatasını arayacaktır.Sürpriz ve yüksek oran arayanlar için 0 denenebilir. Daha risksiz seçim ise Valladolid yenilmez, yani 1-0 çifte şans olacaktır.Masip; Moyano, Salisu, Olivas, Nacho; Plano, Alcaraz, Michel, Villa; Unal, GuardiolaBlanco; Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Okay Yokuşlu, Suarez, Rafinha; Mina, Aspas, SistoAtletico Madrid, pandemi nedeniyle verilen zorunlu ara sonrası oynadığı ilk maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Osasuna ise Socieded deplasmanından 1-1 ile 1 puan çıkartarak sürpriz yaptı.Atletico, 4. sıradan 1 puan uzakta ama 3. sıranın tam 5 puan gerisine düştü. Artık kaybetme lüksleri kalmadı. Osasuna ise 11. sırada ve gelecek sezon da La Liga'da olmayı hemen hemen garantileyerek hedeflerine ulaştılar. Bu sezon gol atma konusunda sorun yaşayan Atletico, savunma yapma konusunda kuvvetli rakiplerine karşı direnç gösteremeyen Osasuna'ya da takılırsa kıyamet kopar. Diego Simeone'nin de bu maç biraz daha cesur olacağını bekliyorum.Yakın geçen bir maç sonunda Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Joao Felix'in de dönmesi, Atletico'nun bazı sorunlarına çare olacaktır. Bu nedenle Atletico galibiyeti, bu kez güvenilir tercih.Martinez; Vidal, Hernandez, D. Garcia, Estupinan; Torres, Oier, Brasanac, Perez; Lopez, R. GarciaOblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Partey, Saul, Lemar; Costa, Felix