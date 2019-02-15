Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Malatyaspor'u çok gol kaçırdığı maçta 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 galibiyetlik bir seri yakaladı. Beşiktaş'ın kazanmasının ardından ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...Yeni Malatyaspor 1-2 BeşiktaşAkhisar Bld.Spor 13:30 AnkaragücüBursaspor 16:00 Çaykur RizesporFenerbahçe 19:00 KonyasporErzurum BB 13:30 SivassporTrabzonspor 16:00 AlanyasporKayserispor 16:00 GöztepeKasımpaşa 19:00 GalatasarayAntalyaspor 20:00 BaşakşehirAlanyaspor - KasımpaşaGöztepe - TrabzonsporÇaykur Rizespor - MalatyasporSivasspor - AntalyasporAnkaragücü - Erzurum BBGalatasaray - Akhisar Bld.SporKonyaspor - KayserisporBeşiktaş - FenerbahçeBaşakşehir - Bursaspor