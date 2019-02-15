Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Malatyaspor'u çok gol kaçırdığı maçta 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 galibiyetlik bir seri yakaladı. Beşiktaş'ın kazanmasının ardından ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...
22. HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş
16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor
17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray
18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ
Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurum BB
Galatasaray - Akhisar Bld.Spor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor
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22. HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş
16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor
17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray
18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ
Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurum BB
Galatasaray - Akhisar Bld.Spor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMUNU KENDİN OLUŞTURMAK İÇİN TIKLA!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın