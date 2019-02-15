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Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte Süper Lig'deki son puan durumu...

Kaynak: Sporx.com
Güncel Süper Lig puan durumu! İşte 22. hafta fikstürü ve puan durumu
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15 Şubat 2019 23:43
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Malatyaspor'u çok gol kaçırdığı maçta 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez 3 galibiyetlik bir seri yakaladı. Beşiktaş'ın kazanmasının ardından ardından son puan durumu nasıl oluştu? İşte sonuçlar ve güncel Süper Lig puan durumu...

22. HAFTA SONUÇLARI VE PUAN DURUMU

15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor 1-2 Beşiktaş

16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisar Bld.Spor 13:30 Ankaragücü
Bursaspor 16:00 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 19:00 Konyaspor

17 ŞUBAT PAZAR
Erzurum BB 13:30 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Alanyaspor
Kayserispor 16:00 Göztepe
Kasımpaşa 19:00 Galatasaray

18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor 20:00 Başakşehir

SÜPER LİG PUAN DURUMU 




 

SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ

Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurum BB
Galatasaray - Akhisar Bld.Spor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor

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