Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Guirassy'nin hat-trick'i, Dortmund'a yetmedi! Barcelona yarı finalde!
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15 Nisan 2025 23:55
Son güncelleme 16 Nisan 2025 01:36
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.

Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.  İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.

Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu. 

RAKİP BAYERN YA DA INTER

Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

 
 

 

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