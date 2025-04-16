UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.Borussia Dormund,'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.Barcelona, 54. dakikada'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu.Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.