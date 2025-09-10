Guillaume Restes için Galatasaray pişmanlığı!

Galatasaray'da gerçekleşmeyen Guillaume Restes transferi Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.
Fransa'da yayın yapan Les Violets, Toulouse'taki bu sezon transfer politikasını değerlendirdi ve okuyucularına bu sezon Fransız ekibinde transfer konusunda gerçekleşen, gerçekleşmeyen en büyük pişmanlıklarını sordu.
EDİTÖR DE YORUMLADI
Les Violets editörleri de okuyucular ile birlikte söz konusu habere yorumda bulundu.
GALATASARAY - RESTES
Les Violets'in editörlerinden biri gerçekleşmeyen en büyük pişmanlık olarak Restes'in Galatasaray'a transferini söyledi. Restes'in Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi için yorum yapan editör, "Türkler acil bir kaleciye ihtiyaç duydukları için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezonda gösterdiği performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'nun mali durumunu göz önünde tutarsak, ben bu yaz büyük bir çek almak isterdim." diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Restes'in, Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
UĞURCAN ÇAKIR TRANSFER EDİLDİ
Fernando Muslera sonrası yaz transfer döneminde yeni bir kaleci arayan Galatasaray, bu yönde kararını Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'dan yana kullandı ve milli kaleciyi kadrosuna kattı.
Fransa'da yayın yapan Les Violets, Toulouse'taki bu sezon transfer politikasını değerlendirdi ve okuyucularına bu sezon Fransız ekibinde transfer konusunda gerçekleşen, gerçekleşmeyen en büyük pişmanlıklarını sordu.
EDİTÖR DE YORUMLADI
Les Violets editörleri de okuyucular ile birlikte söz konusu habere yorumda bulundu.
GALATASARAY - RESTES
Les Violets'in editörlerinden biri gerçekleşmeyen en büyük pişmanlık olarak Restes'in Galatasaray'a transferini söyledi. Restes'in Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi için yorum yapan editör, "Türkler acil bir kaleciye ihtiyaç duydukları için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezonda gösterdiği performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'nun mali durumunu göz önünde tutarsak, ben bu yaz büyük bir çek almak isterdim." diye konuştu.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Restes'in, Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
UĞURCAN ÇAKIR TRANSFER EDİLDİ
Fernando Muslera sonrası yaz transfer döneminde yeni bir kaleci arayan Galatasaray, bu yönde kararını Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'dan yana kullandı ve milli kaleciyi kadrosuna kattı.