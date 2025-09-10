Guillaume Restes için Galatasaray pişmanlığı!

Transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen ancak sarı-kırmızılıların transferinden vazgeçtiği Guillaume Restes, Fransa'da yankı uyandırmaya devam ediyor.

calendar 10 Eylül 2025 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gerçekleşmeyen Guillaume Restes transferi Fransa'da gündem olmaya devam ediyor.

Fransa'da yayın yapan Les Violets, Toulouse'taki bu sezon transfer politikasını değerlendirdi ve okuyucularına bu sezon Fransız ekibinde transfer konusunda gerçekleşen, gerçekleşmeyen en büyük pişmanlıklarını sordu.

Les Violets editörleri de okuyucular ile birlikte söz konusu habere yorumda bulundu.

Les Violets'in editörlerinden biri gerçekleşmeyen en büyük pişmanlık olarak Restes'in Galatasaray'a transferini söyledi. Restes'in Galatasaray'a gerçekleşmeyen transferi için yorum yapan editör, "Türkler acil bir kaleciye ihtiyaç duydukları için bu transfer kulübe büyük bir kazanç sağlayabilirdi. Son iki sezonda gösterdiği performansa bakılırsa, başka bir kaleci de aynı başarıyı gösterebilirdi. Toulouse'nun mali durumunu göz önünde tutarsak, ben bu yaz büyük bir çek almak isterdim." diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 20 yaşındaki Restes'in, Toulouse ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFER EDİLDİ

Fernando Muslera sonrası yaz transfer döneminde yeni bir kaleci arayan Galatasaray, bu yönde kararını Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'dan yana kullandı ve milli kaleciyi kadrosuna kattı.

