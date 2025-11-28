New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, bazı Knicks taraftarlarının kilosuna takıntılı şekilde odaklanmasını anlamadığını söyledi.New York Post'tan Stefan Bondy tarafından aktarılan habere göre Yabusele, Philadelphia döneminden bu yana kilo almadığını vurguladı:Knicks organizasyonu Yabusele'yi şu andaolarak listeliyor, bu da onu ligin en kilolu oyuncularından biri yapıyor. Bondy, geçen sezon bazı internet sitelerinin oyuncuyuolarak yanlış listelediğini, oysa Sixers'ın resmi medya rehberinde ağırlığınınolduğunu belirtiyor.Yabusele'nin düşük performansı, kilo tartışmalarının ana nedeni olarak gösteriliyor. Oyuncu bu sezon maç başına 10.5 dakikada 2.7 sayı ve 2.2 ribaund üretiyor, ayrıca .349/.276/.500 şut yüzdeleri geçtiğimiz sezon NBA'e dönüşünde ortaya koyduğu verilerin oldukça altında.Yabusele ise dış seslere kulak tıkadığını dile getirdi."Hiçbirine odaklanmıyorum. Kendi işimi yapıyorum," dedi. "Kendimi iyi hissediyorum, formum çok iyi. O yüzden durum bu şekilde."