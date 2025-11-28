28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Guerschon Yabusele kilo eleştirilerine yanıt verdi

New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, bazı Knicks taraftarlarının kilosuna takıntılı şekilde odaklanmasını anlamadığını söyledi.

calendar 28 Kasım 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Guerschon Yabusele kilo eleştirilerine yanıt verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, bazı Knicks taraftarlarının kilosuna takıntılı şekilde odaklanmasını anlamadığını söyledi.

New York Post'tan Stefan Bondy tarafından aktarılan habere göre Yabusele, Philadelphia döneminden bu yana kilo almadığını vurguladı:

"Bu konuyla ilgili bir şeyler duydum, istersem konuşabilirdim de ama konuşmamayı tercih ettim. İnsanlar istediklerini söyleyeceklerdir. Geçen yılki kilomla şu anki kilomu karşılaştırırsanız, aynısı. O zaman problem değilken şimdi neden problem olsun? Hatta şimdikinin geçen yıldan daha düşük olduğunu söyleyebilirim."


Knicks organizasyonu Yabusele'yi şu anda 128 kilo olarak listeliyor, bu da onu ligin en kilolu oyuncularından biri yapıyor. Bondy, geçen sezon bazı internet sitelerinin oyuncuyu 120 kilo olarak yanlış listelediğini, oysa Sixers'ın resmi medya rehberinde ağırlığının 126 kilo olduğunu belirtiyor.

Yabusele'nin düşük performansı, kilo tartışmalarının ana nedeni olarak gösteriliyor. Oyuncu bu sezon maç başına 10.5 dakikada 2.7 sayı ve 2.2 ribaund üretiyor, ayrıca .349/.276/.500 şut yüzdeleri geçtiğimiz sezon NBA'e dönüşünde ortaya koyduğu verilerin oldukça altında.

Yabusele ise dış seslere kulak tıkadığını dile getirdi.

"Hiçbirine odaklanmıyorum. Kendi işimi yapıyorum," dedi. "Kendimi iyi hissediyorum, formum çok iyi. O yüzden durum bu şekilde."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.