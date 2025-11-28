New York Knicks forveti Guerschon Yabusele, bazı Knicks taraftarlarının kilosuna takıntılı şekilde odaklanmasını anlamadığını söyledi.
New York Post'tan Stefan Bondy tarafından aktarılan habere göre Yabusele, Philadelphia döneminden bu yana kilo almadığını vurguladı:
"Bu konuyla ilgili bir şeyler duydum, istersem konuşabilirdim de ama konuşmamayı tercih ettim. İnsanlar istediklerini söyleyeceklerdir. Geçen yılki kilomla şu anki kilomu karşılaştırırsanız, aynısı. O zaman problem değilken şimdi neden problem olsun? Hatta şimdikinin geçen yıldan daha düşük olduğunu söyleyebilirim."
Knicks organizasyonu Yabusele'yi şu anda 128 kilo olarak listeliyor, bu da onu ligin en kilolu oyuncularından biri yapıyor. Bondy, geçen sezon bazı internet sitelerinin oyuncuyu 120 kilo olarak yanlış listelediğini, oysa Sixers'ın resmi medya rehberinde ağırlığının 126 kilo olduğunu belirtiyor.
Yabusele'nin düşük performansı, kilo tartışmalarının ana nedeni olarak gösteriliyor. Oyuncu bu sezon maç başına 10.5 dakikada 2.7 sayı ve 2.2 ribaund üretiyor, ayrıca .349/.276/.500 şut yüzdeleri geçtiğimiz sezon NBA'e dönüşünde ortaya koyduğu verilerin oldukça altında.
Yabusele ise dış seslere kulak tıkadığını dile getirdi.
"Hiçbirine odaklanmıyorum. Kendi işimi yapıyorum," dedi. "Kendimi iyi hissediyorum, formum çok iyi. O yüzden durum bu şekilde."
