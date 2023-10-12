Guardiola gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti!

Gelecek yaz orta sahaya transfer yapmak isteyen Manchester City için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola gözünü Real Madrid'in yıldızına dikti!
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12 Ekim 2023 17:32
Son güncelleme 12 Ekim 2023 17:34
Premier Lig'de son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan ve orta sahada oyuncularından istediği verimi tam anlamıyla alamayan Pep Guardiola'nın Manchester City'si için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, Pep Guardiola'nın gelecek sezonda takıma liderlik yapmak için bir orta saha arayışında olduğu ifade edildi. 

Bu doğrultuda İspanyol çalıştırıcının ilk hedefinin Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos olduğu öne sürüldü. 

Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Toni Kroos ile birlikte olan Guardiola'nın Kroos'u ikna edebileceği belirtildi.

15 MİLYON EURO MAAŞ

City ekibinin, gelecek yaz Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Kroos'a yıllık 15 milyon euro maaş seviyesinde bir teklif yapabileceği de aktarıldı.

MADRID DE BİTİRMEK İSTİYOR 

Alman yıldız orta saha Kroos, geçmişte yaptığı bir röportajda kariyerini Real Madrid'de bitirmek istediğini açıklamıştı. 

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