25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Green, Suns takası için: "Hayal kırıklığına uğramadım ama şok oldum"

Phoenix Suns'ın yeni transferi Jalen Green, Houston Rockets tarafından Kevin Durant karşılığında takas edilmesiyle ilgili duygularını paylaştı.

25 Eylül 2025 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Green, Suns takası için: 'Hayal kırıklığına uğramadım ama şok oldum'
Birkaç hafta önce gerçekleşen büyük takasla, Rockets'tan Jalen Green ve Dillon Brooks Phoenix Suns'a giderken, Kevin Durant Houston'a takas edilmişti.

Takasın ardından Green, Houston şehri ve organizasyonuna veda eden duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Ancak bu mesajdan yalnızca birkaç gün sonra Suns medya günü etkinliğinde Green, sürecin perde arkasına dair daha açık konuştu.


Medya gününde kendisine, draft edildiği takımdan takas edilmenin nasıl bir his olduğu sorulduğunda Green ilk olarak,
"İlk başta hayal kırıklığıydı," dedi. Ardından hemen kendisini düzeltti:
"Hayır, aslında hayal kırıklığı değil, daha çok şok ediciydi. Ama çabuk atlatıyorsunuz, özellikle de burada (Suns) sizi görmekten heyecan duyan bir ortam varsa."

Haberlere göre, Houston Rockets bir süredir Green'i takas etmeyi düşünüyordu. Bu nedenle genç oyuncu, takımın Alperen Şengün, Amen Thompson, Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr.'ı "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği haberlerini gördükçe, olası bir takas gerçekleşirse kendisinin pakete dahil olabileceğini mantıklı bir şekilde tahmin edebiliyordu.

Green, 2024-25 sezonunda Rockets formasıyla tüm 82 normal sezon maçına çıktı. Bu süreçte 21.0 sayı, 4.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 35.4 isabetle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
