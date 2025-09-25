Phoenix Suns'ın yeni transferi Jalen Green, Houston Rockets tarafından Kevin Durant karşılığında takas edilmesiyle ilgili duygularını paylaştı.Birkaç hafta önce gerçekleşen büyük takasla, Rockets'tan Jalen Green ve Dillon Brooks Phoenix Suns'a giderken, Kevin Durant Houston'a takas edilmişti.Takasın ardından Green, Houston şehri ve organizasyonuna veda eden duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Ancak bu mesajdan yalnızca birkaç gün sonra Suns medya günü etkinliğinde Green, sürecin perde arkasına dair daha açık konuştu.Medya gününde kendisine, draft edildiği takımdan takas edilmenin nasıl bir his olduğu sorulduğunda Green ilk olarak,dedi. Ardından hemen kendisini düzeltti:Haberlere göre, Houston Rockets bir süredir Green'i takas etmeyi düşünüyordu. Bu nedenle genç oyuncu, takımın Alperen Şengün, Amen Thompson, Reed Sheppard ve Jabari Smith Jr.'ı "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği haberlerini gördükçe, olası bir takas gerçekleşirse kendisinin pakete dahil olabileceğini mantıklı bir şekilde tahmin edebiliyordu.Green, 2024-25 sezonunda Rockets formasıyla tüm 82 normal sezon maçına çıktı. Bu süreçte 21.0 sayı, 4.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 35.4 isabetle oynadı.