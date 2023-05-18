Grealish: 'Yenilmez hissediyoruz'

Manchester City'nin yıldız oyuncularından Jack Grealish, görkemli Real Madrid galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.



Aldıkları skorun yanı sıra oynadıkları oyun nedeniyle 'yenilmez' hissettiklerini belirten İngiliz yıldız, "Pek çok takımın Real Madrid'e karşı bu skoru alabileceğini sanmıyorum. Hep birlikteyken ve özellikle kendi sahamızdayken durdurulamaz hissediyoruz. Burada oynarken ne olduğunu bilmiyorum ama özellikle ligde kimsenin bizi yenemeyeceğini hissediyoruz. Bu anlatılamaz bir duygu" ifadelerini kullandı.



Kendi performansından memnun olduğunu ancak biraz daha skor üretebileceğini düşündüğünü belirten Grealish, "Şu anda iyiyim ve kendime güveniyorum ancak daha fazla gol ve asist yapabileceğimi hissediyorum. Fırsatları değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu.



Grealish finalde Inter karşısındaki şanslarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Biz oynadığımız her maçta topa sahip olmaya çalışıyoruz. Guardiola bir dahi ve rakiplerimizin üzerine nasıl gitmemiz konusunda bir çözüm üretebiliyor. Bu çok önemli. Finalde de zor bir maç olacak. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi deneyimi bizden çok daha fazla. İyi bir takım olamazsanız zaten finale kalamazsanız. Inter'e büyük saygı duyuyoruz"



