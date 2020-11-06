Göztepe'de rota Oumar Niasse!

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için düğmeye basarken, maliyeti düşürmek için bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Göz-Göz, Bony'nin ardından Oumar Niasse'yi de gündemine aldı.



İZMİR'İ ÇOK İYİ BİLİYOR

Son olarak İngiltere'de Everton forması giyen golcüyü sarı-kırmızılılar yakın takibine aldı. Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması da giyen Niasse'nin İzmir'i yakından tanıması avantaj olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılılar maddi şartların oluşması halinde zaman geçirmeden somut adımları atacak. Teknik direktör İlhan Palut da Niasse'nin transferine olumlu bakıyor.



