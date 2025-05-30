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Göztepe voleybolda Bajema ile imzaladı

Sultanlar Ligi'nin yeni takımlarından Göztepe dış transferde ABD'li smaçör Kara Bajema ile anlaştığını duyurdu.

calendar 30 Mayıs 2025 12:33 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 12:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe voleybolda Bajema ile imzaladı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize Hoş Geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile 1 sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalya kazandı. Kara; Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, VakıfBank ve ABD Milli Takımları'nda da oynadı. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara" denildi.


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