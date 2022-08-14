Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Sakaryaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.
Sakaryaspor'da Ozan Sol 63. dakikada kırmızı kart gördü.
1. Lig'e bu sezon yükselen Sakaryaspor, ilk maçında puanla tanışamadı. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Göztepe ise yeni sezona 3 puanla başladı.
Göztepe, gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic
Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),
Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 12. dakikada Kenneth Mamah kaydetti.
Sakaryaspor'da Ozan Sol 63. dakikada kırmızı kart gördü.
1. Lig'e bu sezon yükselen Sakaryaspor, ilk maçında puanla tanışamadı. Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Göztepe ise yeni sezona 3 puanla başladı.
Göztepe, gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Murat Temel
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 87 Emirhan Aydoğan), Woolery, Oğuz Kocabal (Dk. 69 İsmail Erdoğan), Burak Süleyman (Dk. 60 Ozan Sol), Isaac Donkor, Hakan Yavuz (Dk. 60 Nalepa), Oğuz Yıldırım (Dk. 87 Çağlayan Menderes), Hurşit Taşçı, Ümit Kurt
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Emir Ortakaya, Yasin Öztekin (Dk.83 Ali Akman), Palmer (Dk. 69 Emre Çolak), Hüsamettin Yener (Dk.90 Ege Özkayımoğlu), Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Kerim Alıcı, Obinna Mamah (Dk.90 Atanga), Yalçın Kayan, Tijanic
Gol: Dk. 12 Obinna Mamah (Göztepe),
Sarı kartlar: Dk. 19 Palmer, Dk. 80 Ekrem Kılıçaraslan (Göztepe), Dk. 32 Ümit Kurt, Dk. 90 Donkor, Dk.90+6 Kasongo (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ozan Sol (Sakaryaspor)
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