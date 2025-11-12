Göztepe'nin yerlileri gurur veriyor!

Milli ara öncesi beşinci sırada yer alan Göztepe'de 3 yerli futbolcu vitrine çıktı. 22 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtulan tüm maçlarda 11'de sahaya çıktı, Efkan Bekiroğlu son 4 maçta ilk 11'e yerleşip 2 gol 1 asistle katkı verdi, Taha Altıkardeş ise Godoi'nin yokluğunda savunmada güven verdi.

calendar 12 Kasım 2025 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık araya 22 puanla beşinci sırada giren Göztepe'de bu sezon özellikle 3 yerli futbolcunun performansı yüzleri güldürüyor. 

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı sağ bek Arda Okan Kurtulan ve 10 numara Efkan Bekiroğlu ile takımda üçüncü sezonunu geçiren stoper Taha Altıkardeş, son dönemde takıma katkılarıyla öne çıktı.

ARDA OKAN KURTULAN



22 yaşındaki Arda Okan, bu sezon oynanan 12 maçın tamamında 11'de forma giyerek kusursuza yakın performans sergiledi.

EFKAN BEKİROĞLU

Beninli yıldız adayı Olaitan'ı son haftalarda kesmeye başlayan 30 yaşındaki Efkan son 4 maçta 11'de oynadı. Efkan, sarı-kırmızılılarda süre aldığı 11 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynadı.

TAHA ALTIKARDEŞ

Defansta Godoi'nin sakatlığı sonrasında ilk 11'de formayı tekrar sırtına geçiren 22 yaşındaki Taha, takımın gol yemeden üst üste iki galibiyetine katkı yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
