Göztepe, Ibrahim Sabra'da mutlu sona ulaştı

STOILOV ONAYI VERDİ, TRANSFER BİTTİ

Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde temasa geçtiği Ürdünlü forvet oyuncusu İbrahim Sabra'nın transferini resmen tamamladı.Genç golcünün kısa süre içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Genç futbolcu için sarı-kırmızılıların 200 bin Euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor. Hızı, bitiriciliği ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç oyuncu, son dönemde hem milli takım performansı hem de kulüp seviyesindeki gelişimiyle birçok kulübün radarına girmişti. Göztepe'nin ise genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un onayı doğrultusunda transferin tamamlandığı belirtildi.İzmir temsilcisi, yeni sezonda hücum hattını daha dinamik ve alternatifli bir yapıya kavuşturmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosuna dahil edilen İbrahim Sabra'nın, özellikle hızlı hücumlar ve geçiş oyununda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Genç yaşına rağmen mental olarak hazır olduğu vurgulanan Sabra'nın, Göztepe'nin Avrupa hedefi doğrultusunda önemli bir potansiyel taşıdığı ifade ediliyor.