Göztepe, Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosuna genç bir sol bek takviyesi yaptı.

Haber; AA
Abone Ol
Göztepe, Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2021 19:12
İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Emre Batuhan Adıgüzel'le anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2001 doğumlu savunma oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel'le 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Menemenspor forması giyeceği belirtildi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.