Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 2'de 2 yaparak başlayan ve kurtuluş ışığını yakan Göztepe transferde gaza bastı. Ara dönemde 3 isme imza attıran, prensipte anlaştığı golcü Franco Di Santo'yu İzmir'e getiren Göz-Göz orta alana bir takviye daha yapacak. Göz-Göz yönetimi, Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Teixeira'ya kanca attı. Portekiz basını, Hollanda ekibinde forma şansı bulamayan Teixeira'nın Göztepe ile görüştüğünü iddia etti.



Dİ SANTO İMZAYI ATACAK



Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe olumlu yaklaştığı ifade edildi. Göztepe, bu transfer için Hollanda ekibine bir bedel ödemek istemezken, 28 yaşındaki futbolcunun bonservis sorununu kendisinin çözüp imzayı atması bekleniyor. Orta sahada, on numara pozisyonunda ve sol kanatta da görev yapabilen Portekizlinin transferinin netleşmesi halinde Göztepe'nin orta alanı oldukça güçlenecek. Bu arada Di Santo ile her konuda anlaşan kurmayların önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.



OBİNNA GİTMİYOR



Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo her geçen gün yıldızını parlatırken ara transfer döneminin gözdesi oldu. Birçok teklif alan Obinna için son noktayı Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez koydu. Sönmez, "Basına yansıdığı gibi Obinna'ya cazip teklifler var. Başkanımız, Obinna ile görüşerek bu teklifleri değerlendirdi. Bu konuda Obinna'nın fikri büyük önem taşıyor. Obinna, Göztepe'den ayrılmayı düşünmediğini şu an tek odak noktasının kulübün başarısı olduğunu söyledi. Bu güzel ve örnek davranış için oyuncumuza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.



ADİS'E YAKIN TAKİP



Ara transfer döneminin hareketli ekibi Göztepe'nin Makedon golcüsü, 1. Lig ekibi Bursaspor'un yine gündemine geldi. Jahovic ile Göztepe'de beraber çalışan teknik direktör Tamer Tuna, Bursaspor'da görmek istediği 36 yaşındaki golcü oyuncu için yine devreye girdi. Mevkidaşı Franco Di Santi'nin İzmir'e getirilmedevreye Fransi sonrası Adis'in Bursaspor ile görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi. İlk döneminde yine devre si görüşmelearasında Konyaspor'a transfer olan Adis, bu sezon da Bursaspor'un yolunu tutabilir.



BUREKOVİC İKNA OLDU



Göztepe yönetimi yolları ayırmayı düşündüğü Boşnak savunmacı Dzenan Burekovic ile sonunda anlaşma sağladı. Moubandje'nin transferi sonrası sol bek oyuncuların sayısı 3'e çıkarken yönetim, Boşnak savunmacıyı sözleşmesini feshi konusunda anlaşma sağladı. Burekovic'in hafta içinde sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi bekleniyor.





